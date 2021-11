Pinto da Costa elogia percurso do FC Porto na Champions: «À altura da história do clube»

Para Pinto da Costa, a situação desportiva dos primeiros quatros meses da época “dificilmente poderia ser melhor”, já que, notou, “em todas as modalidades, o FC Porto é líder invicto do respetivo campeonato”. Colocando o foco no futebol, referiu ainda: “A isso soma-se a uma campanha na Liga dos Campeões que está a decorrer à altura da história do clube, apesar do grau de dificuldade elevadíssimo do grupo”.





Na mesma edição da revista Dragões em que Pinto da Costa fez esta observação, Diogo Costa também falou da participação portista na atual edição da principal prova europeia de clubes da UEFA, mostrando que este FC Porto segue a uma só voz. “Um clube como o FC Porto não tem de ter medo de quem vai enfrentar. (...) Mas o mais importante é o campeonato”, frisou o guarda-redes.Voltando a Pinto da Costa, o presidente também escreveu sobre o badalado Cartão do Adepto. “No Parlamento vai decidir-se em breve o destino de uma das mais estapafúrdias medidas tomadas por governantes que já há muito tempo demonstraram que são inimigos dos clubes nacionais. Só faz sentido continuar a existir cartão de adepto se o objetivo dos nossos políticos for tentar erradicar a violência através da erradicação do público das bancadas dos estádios. Se a ideia é essa, que a assumam. E que a submetam ao julgamento do povo a 30 de janeiro de 2022”, desafiou o presidente.