Pinto da Costa elogia Veron e promete equipa forte: «Estamos a montar um plantel com base nas vontades do treinador»

Pinto da Costa acredita que Veron vai ter um futuro brilhante de azul e branco, confiante que o extremo, de 19 anos, vai acrescentar qualidade ao plantel do FC Porto. Vincou ainda que esta contratação, assim como todas as decisões relativas ao grupo de trabalho, teve aval de Sérgio Conceição."Obviamente que temos muita esperança no seu futuro, o sucesso dele será o de todos. Vai integrar uma equipa campeã e será mais um a lutar por novos títulos. Desejo-lhe as maiores felicidades.""Qualquer jogador que apresentamos é sempre com a expectativa de que pode acrescentar algo mais ao plantel. Este, como todo os outros, tem o aval e o desejo do treinador. É um elemento em quem acreditamos, agora ele é que tem de provar que estamos certos. É um jovem de 19 anos e tenho muita esperança nele. Estou plenamente confiante que acertamos mais uma vez.""Estamos a montar um plantel com base nas vontades do nosso treinador, não fazia sentido apresentar um jogador que ele não quisesse. Fazer balanços? Há tantas televisões para isso que não vou dizer nada.""Nunca é fácil, nenhuma negociação é. Sobretudo com jogadores que tem uma valorização alta. Mas foram negociações pautadas por grande lisura e franqueza, cumprindo-se a palavra dada. Estamos muito felizes por termos conseguido este jogador.""Não é isso que estamos aqui a tratar. Os reforços são aqueles que o treinador acha necessários e que estão ao nosso alcance. Não vou criar expectativas, temos muito respeito pelos nossos adeptos. Dirigimos o clube de dentro para fora e não de fora para dentro."Só falo de coisas concretas, não falo de rumores. Se fosse a responder aos jogadores que, através da Comunicação Social, são postos no FC Porto e a sair, não tinha tempo sequer para almoçar."