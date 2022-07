Pinto da Costa em lágrimas na Afurada: «Prometi vir cá sempre que fôssemos campeões e para o ano cá estaremos»

De visita à Casa do FC Porto da Afurada, Jorge Nuno Pinto da Costa discursou perante uma multidão azul e branca ?



“Vamos continuar a lutar, podeis ter a certeza de que amanhã e sempre entraremos para ganhar em todos os campos e em todas as modalidades”.#FCPorto pic.twitter.com/eIQQ3DVDFv — FC Porto (@FCPorto) July 29, 2022

Foi com um discurso forte e por entre lágrimas que Pinto da Costa se dirigiu aos adeptos do FC Porto da Afurada, esta sexta-feira. O presidente portista deixou várias mensagens, de entre as quais se destacaram duas: a da garantia de que, para o ano, voltará para celebrar mais um campeonato, e uma outra na qual prometeu que, este sábado, será conquistada mais uma taça para o museu portista."Já aqui estive muitas vezes e esta não vai ser a última. Prometi que sempre que o FC Porto fosse campeão viria aqui comemorar, confraternizar e festejar. Hoje aqui e estou e marquem no calendário: para o ano cá estaremos novamente. Ao fim de 40 anos ainda me emociono com a receção fantástica, carinhosa, amiga. Sois vós com o vosso carinho, com o vosso amor ao FC Porto, que me dão força e a todos os que me acompanham para darmos todos os dias com alguns bandalhos que têm ecrã para produzir o ódio não a mim, não ao FC Porto, mas ao norte de Portugal. E porque o FC Porto é um baluarte na defesa desta região, porque sente e vibra com tudo o que aqui se passa, com tudo o que nos prejudica, é por isso que sou um alvo a abater. Mas estou aqui convosco e não tenho medo deles", atirou o líder portista, prosseguindo com a mensagem."Amanhã vão ter de gramar mais uma taça no ar. Uma taça para a Afurada, uma taça para os portistas, uma taça para o norte de Portugal, uma taça para os aziados. E por isso, como disse o presidente Eduardo Rodrigues, sei que estou no vosso coração. Mas como ele disse: vós estais no meu coração. Vamos continuar a lutar. Podeis ter a certeza que amanhã e sempre entraremos para ganhar em todos os campos, em todas as modalidades. Sabemos que não é possível fazê-lo sempre, mas vamos sempre ter o grande estímulo da vossa presença aqui hoje. Digo-vos só: muito, muito obrigado e um grande abraço para todos. Viva o FC Porto, viva a Afurada", concluiu.