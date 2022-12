Pinto da Costa em Penafiel: «É a primeira casa que inauguro depois de um período conturbado...»

A chegada de Pinto da Costa à Câmara Municipal de Penafiel A chegada de Pinto da Costa à Câmara Municipal de Penafiel

Pinto da Costa está em Penafiel para presidir à inauguração da casa do FC Porto naquela cidade nortenha. O périplo por terras durienses foi dado na Câmara Municipal, onde o líder dos dragões discursou ao lado do edil Antonino de Sousa, e não escondeu a felicidade por ver nascer mais uma casa do clube, na qual deposita grandes esperanças."Já não sei quantas casas, ao longo destes 40 anos, tive o prazer de inaugurar. Esta faço-o com um carinho especial porque há mais de dois anos que o Sr. Alípio Jorge, responsável pelas casas do FC Porto, me fala com entusiasmo do trabalho que aqui tem sido feito. É a primeira casa que inauguro depois de um período conturbado, até a nível de saúde, em homenagem ao trabalho que já aqui foi feito. Inaugurar uma casa é difícil, mas muito mais difícil é mantê-la e torná-la melhor. Se há casa que dá garantia de sucesso é esta, porque já provou até antes da inauguração do que são capazes e que está à altura de ser uma casa do FC Porto. Fico muito feliz e estou aqui com muita honra, porque não sendo político, tenho muito respeito pelos presidentes das Câmaras de todo o país, sejam eles de que partido for. É um lugar de sacrifício, um lugar onde têm a possibilidade de serem úteis às populações, como sei que o presidente aqui tem feito", referiu Pinto da Costa, deixando depois uma mensagem aos presentes e perspetivando uma nova visita para o próximo ano."Não tenho a mínima dúvida que esta casa vai ser um sucesso, que daqui a um ano estaremos aqui a atribuir o galardão de ouro das casas do FC Porto. Porque sei o que já fizeram e o sei o que pensam fazer. Isso vai justificá-lo. Uma casa do FC Porto não pode ser só para ver jogos, tem de assumir responsabilidade junto dos jovens, trazer os jovens para o desporto, para a comunidade, para pensar o futuro e para que amanhã sejam homens que possam ocupar os nossos lugares e em que nos possamos rever. Está aqui muita gente que conheço há muitos anos. A todos sem exceção queria dizer ‘conto convosco’ e ‘podem contar comigo’", finalizou.