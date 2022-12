Pinto da Costa: «Em Portugal ninguém tem capacidade para dar a Ronaldo o que ele aufere»

Cristiano Ronaldo ainda não tem definido o futuro, depois de confirmada a sua saída do Manchester United, consumada ainda antes do arranque do Mundial do Qatar. Ora, o futuro de CR7 tem sido tema de muita conversa e Pinto da Costa foi confrontado, em Gondomar, com um hipotético cenário de regresso do avançado madeirense ao futebol português."Compete-lhe a ele e aos clubes interessados. Mas em Portugal, ninguém tem capacidade para lhe dar o que ele aufere e ainda quer auferir. E tem valor para isso", resumiu o presidente do FC Porto, enquanto falava aos jornalistas depois do jantar organizado pela comissão da recandidatura de Pinto da Costa.