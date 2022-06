Pinto da Costa enaltece papel dos sócios mais antigos: «Vêm de anos e anos em que não ganhámos nada»

Pinto da Costa falou, esta quarta-feira, aos microfones do Porto Canal à margem da entrega das rosetas de diamante, que assinalam os 75 anos de sócio de vários ilustres do FC Porto. O presidente dos dragões destacou um "dia muito especial para todos", e agradeceu o "amor eterno" que estes têm pelo clube."É um dia muito especial para mim e para todos os sócios. Quem mantém uma fidelidade e uma ligação de 75 anos ao FC Porto merece naturalmente um dia muito especial. No primeiro contacto, houve sócios que me disseram que é a terceira vez que lhes ponho rosetas: já lhes pus a de 25 anos, a de 50 e agora a de 75", começou por dizer.E prosseguiu: "Este amor eterno ao FC Porto merece que lhes [aos sócios] seja prestada uma homenagem muito sentida, para dizer que estamos muito gratos. O FC Porto é isto, uma ligação permanente. Estes sócios vêm de anos e anos em que não ganhámos nada, e por isso hoje recebem estas rosetas. É uma felicidade para mim e para eles. A primeira vez que vi o FC Porto campeão, tinha 18 anos. Depois disso, só 19 anos depois. É um motivo de felicidade que agora seja assim [com várias vitórias e títulos], mas também é assim agora porque estes sócios, mesmo perdendo, mantiveram sempre a chama e o apoio às nossas equipas", concluiu.