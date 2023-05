Pinto da Costa: «Enquanto forem permitidos comportamentos como os do adjunto do Casa Pia...»

Pinto da Costa esteve esta segunda-feira na Câmara Municipal do Porto com equipa de hóquei em patins que se sagrou campeã europeia e à saída falou de vários assuntos nomeadamente do polémico jogo com o Casa Pia.Todas as que forem possíveis. Desde que Rui Moreira é presidente da Câmara sempre tivemos estas portas abertas para festejar as grandes vitórias. Portanto, todas as que se seguirem, tenho a certeza de que viremos aqui. Para festejar a Taça? Não faço ideia, vou estar a individualizar para quê? Sempre que há grandes vitórias esta casa está aberta para o FC Porto, como é óbvio. Infelizmente houve um interregno nessa postura, mas tudo hoje está normalizado, temos as melhores relações e temos muito orgulho em ter um presidente da câmara que defende a nossa cidade, o nosso clube e tudo o que pertence à cidade do Porto em qualquer circunstância.Ganhámos, vi sentado no meu lugar, no 22. E acho que fizemos uma boa segunda parte.Se está a perguntar é porque viu. A minha leitura é que o futebol português nunca poderá progredir quando houve perto de 50 por cento de jogo jogável. Em 90 minutos, parece que se jogaram 51. Enquanto isso for permitido e se virem cenas de jogadores, ao mínimo toque ou mesmo sem toque, a atirarem-se para o chão, acho que o futebol português não vai progredir.Não me compete a mim dizer, que sou só o responsável pelo FC Porto e, infelizmente, nessa qualidade não posso fazer nada. Há possibilidades de melhorar.O jogo de ontem era fácil, houve um treinador adjunto, como toda a gente viu, que passou todo o jogo a provocar o nosso banco, se tivesse havido uma ação disciplinar sobre esse elemento… não teria havido mais nada. Só que, quando algum elemento nosso se levanta, como aconteceu antes mesmo dessa confusão, o engenheiro Luís Gonçalves levou logo o amarelo. Esse senhor esteve no banco, insultou toda a gente, criou os problemas, o treinador do Casa Pia foi impecável, aliás reconheceu isso mesmo, e o senhor em questão nem um amarelo levou. Enquanto forem permitidas cenas e comportamentos, como foi permitido ao adjunto do Casa Pia, não há possibilidades de melhorar.