Pinto da Costa entra nos 84 anos na varanda de casa a ver fogo de artifício

Assim que deu a meia noite desta terça-feira, dia 28 de dezembro, vários elementos da claque do FC Porto, Super Dragões, soltaram fogo de artifício em frente à casa de Pinto da Costa, que celebra hoje 84 anos de vida. Além disso, os adeptos ainda cantaram os parabéns ao presidente do FC Porto, que assistiu a tudo desde a varanda do seu domicílio e, no fim, agradeceu a atenção.