Pinto da Costa: «Escolhendo bem o treinador, sucesso é mais fácil»

Pinto da Costa não tem dúvidas de que a escolha do treinador de futebol é um dos atos mais importantes na gestão de um clube como aquele que dirige há mais de 40 anos. Por isso, assume essa decisão e tem sempre a última palavra quanto à mesma, desde que abraçou a presidência do FC Porto. “A escolha do treinador vai ter uma grande influência na vida do clube. Se escolhermos bem, o sucesso é mais fácil, mas se escolhermos mal, o insucesso está à porta”, afirmou o presidente numa edição especial de ‘Vencedores como Sempre’, no Porto Canal, intitulada ‘Homens do Presidente’.

“Eu nunca escolho sozinho, ouço sempre a opinião de todos sobre vários nomes e a única coisa que está combinada com todos os que convido para a direção é que a última decisão é minha. E porquê? Porque assim sou eu que assumo a responsabilidade e, se correr mal, não é a direção que fica vinculada, sou eu. Se correr bem estamos todos vinculados, porque a maioria das vezes a opinião dos que consulto coincide com a minha escolha”, revelou.

Na primeira parte do programa, Pinto da Costa falou dos treinadores que escolheu, de Pedroto até António Oliveira, e recordou que, quando era diretor de modalidades amadoras do FC Porto, a decisão sobre o técnico de futebol era tomada em plenários e o voto do diretor de pesca desportiva contava tanto como o do futebol, algo contra o qual se insurgiu.

Indicou os três melhores em treino

Na hora de recordar António Oliveira como treinador, Pinto da Costa afirmou que ele “nasceu para o jogo”, mas no que toca ao treino a preferência do presidente foi para outros: “Não vou dizer que [António Oliveira] foi um dos grandes treinadores que conheci a treinar, porque nesse aspeto conheci três, o Pedroto, o Robson e o Sérgio Conceição. Não é que Oliveira fosse mau, mas não era fantástico.”