Pinto da Costa: «Sérgio Conceição tem contrato até 2024 e ele sabe que é para cumprir»

As imagens da chegada de Sérgio Conceição e Pinto da Costa ao Olival antes do treino do FC Porto



As imagens da chegada de Sérgio Conceição e Pinto da Costa ao Olival antes do treino do FC Porto

Pinto da Costa disse que pretende a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto. Na sequência da notícia Record dando conta de que o treinador equaciona sair já dos dragões, o presidente portista frisou que o contrato até 2024 é para cumprir."Notícias? Tem de perguntar a quem as pôs, nenhum de nós falou sobre esse assunto que não é assunto. Ele e eu não sabemos de onde veio isso. Se está tudo tranquilo até final da época? Mas porquê até final da época? Contrato é até final de 2024, ele sabe que é para cumprir e eu quero que ele cumpra. Por que razão haveria Conceição de ficar [insatisfeito com as suas declarações]? Se eu disse que houve investimento - e houve - e ele nunca disse que não houve... nas declarações dele nunca disse que não houve investimento", começou por dizer o líder azul e branco aos jornalistas, à saída do Olival."Estou sempre tranquilo. Por que motivo haveria de não estar? Jornais ainda não têm categoria para fazer uma guerra entre mim e Conceição. Conceição com toda a justiça já recebeu três dragões de ouro e tem uma estátua no museu por indicação minha. Acha que isso não é reconher o trabalho? Quando ele disse que não era reconhecido não era por nós em particular. A nossa ligação de amizade vem desde os 16 anos dele. Espero que a ligação ao FC Porto vá para lá de 2024", acrescentou Pinto da Costa.Questionado novamente sobre a desilusão de Conceição, Pinto da Costa vincou que não houve qualquer reunião hoje: "Reunião hoje? Não falámos, fizemos só gestos. Acabámos por rir. Ele não sabe de onde veio aquilo. Ele diz que não falou para jornal nenhum, eu também não falei, portanto agora que descubram de onde aquilo veio. A SAD está sempre cá, vocês é que não. Renovação? Já disse que para mim ele ficava até aos 50 anos."A fechar, Pinto da Costa negou que vá investir muito para garantir a reeleição como líder portista: "Isso de que eu ia investir milhões para ganhar eleições é uma imbecilidade. Nunca, como trunfo, apresentei nenhum jogador ou treinador nem fiz campanha."