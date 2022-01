Pinto da Costa: «Espero que o Benfica vá o mais longe possível na Liga dos Campeões»

Pinto da Costa já "viu muita coisa" no que a contas do campeonato diz respeito e por isso sublinha que a vitória do FC Porto sobre o Benfica não limita a luta pelo título a dragões e ao Sporting."Já houve casos em que estivemos sete pontos à frente ou atrás e houve uma mudança. Mas reconheço que, na teoria, estar a sete pontos de dois adversários é muito mais complicado. No futebol já vi muita coisa. O Benfica pode pensar que está fora da corrida pelo título, mas ainda está na Liga dos Campeões e espero que aí vá o mais longe possível, para bem deles e do futebol português", afirmou o presidente dos dragões em entrevista ao 'Jornal de Notícias'.Já sobre a hipótese de Luis Díaz poder sair do FC Porto no mercado de inverno, o dirigente deixa tudo em aberto. "Não posso garantir, nem deixar de garantir. Só as circunstâncias o podem ditar. A nossa vontade é de que todos fiquem, mas às vezes há propostas irrecusáveis que permitem depois contratar novos jogadores. (...) Luis Díaz custou 7,2 milhões de euros em 2019 e promete vir a ser um grande negócio para a SAD, que detém 80% do passe do colombiano, protegido por uma cláusula de 80 milhões de euros. (...) Dificilmente cumprirá o vínculo até ao fim, tal o interesse de grandes clubes europeus, mas a verdade é que Luis Díaz tem contrato com o FC Porto até junho de 2024".