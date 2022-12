Pinto da Costa: «Espero sair pelo meu pé e não deitado, de barriga para o ar...»

Pinto da Costa voltou a ser a figura central de mais um jantar de Natal organizado pela Comissão de Recandidatura que há largos anos o acompanha. O presidente do FC Porto foi o principal protagonista no evento e, no final, agarrou o microfone para se dirigir a todos os presentes. Depois de uma mensagem natalícia, o líder dos dragões falou sobre o clube e, para além do desejo de continuar a vê-lo crescer, falou, em tom de brincadeira, sobre o momento em que poderá deixar o cargo."Se hoje estamos a comemorar mais um ano, temos de pensar que o novo ano não pode ser o ano de recordar êxitos deste ano e do passado. Temos de estar todos aqui satisfeitos, porque em 2023 todos nós vamos lutar mais e fazer mais pelo FC Porto para que, cada vez mais, nos sintamos todos orgulhosos de pertencer a este grande clube. Estarei sempre ao serviço do FC Porto. Enquanto sentir o vosso apoio, amizade e colaboração, estarei sempre no meu posto. Um dia, deixarei de estar. Espero que pelo meu pé e não deitado e de barriga para o ar", atirou, motivando uma gargalhada entre os presentes, de quem disse ser um "importante sentir o apoio". "Vejo aqui caras que há anos estão nestes jantares, grande amigos, pessoas que colaboraram comigo. É sempre um grande prazer sentir que ainda mereço a vossa confiança", acrescentou.Sobre a quadra, Pinto da Costa deixou vários desejos. "O Natal tem de ser uma união entre todos nós, não é para uma noite de ceia. É para os 365 dias. Nasci a receber prendas do menino Jesus, que é o que se comemora no dia de Natal. Hoje só vemos a árvore de Natal, o Pai Natal e não passamos o signifcado do Natal às crianças. Naturalmente, neste momento em que estamos aqui todos, é preciso pensar nos que vão passar um Natal de dificuldades. Não é preciso ir à Ucrânia, basta passar pelas muitas ruas do Porto para ver. Acho que quando tivermos a felicidade do Natal, de estarmos com entes queridos, devemos ter um pensamento e um desejo: de que um dia toda a gente, da nossa terra e da nossa cidade, possa ter um Natal feliz", apontou.