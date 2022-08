Pinto da Costa esteve no funeral de Carlos Duarte

Pinto da Costa marcou presença no último adeus a Carlos Duarte, antigo jogador do FC Porto cujo funeral teve lugar na tarde desta quinta-feira, em Leça do Balio.O presidente dos dragões fez questão de homenagear o avançado que vestiu a camisola do clube durante 12 épocas, tendo conquistado a dobradinha em 1955/56, mais outro campeonato (1958/59) e uma Taça de Portugal (1957/58). Quatro troféus que ajudaram a deixar a sua marca na história do FC Porto.Carlos Duarte partiu aos 89 anos, mas o seu nome ficará para sempre escrito a letras douradas na história dos dragões, sendo o 10.º melhor marcador do clube.