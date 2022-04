Pinto da Costa fala de Rui Costa: «Cá fora as pessoas têm de se entender»

Pinto da Costa e Rui Costa protagonizaram um momento de paz no clássico entre FC Porto e Benfica, a 30 de dezembro, trocando um abraço antes do início do encontro.O gesto, encarado como normal pelo presidente dos dragões, valeu críticas ao líder das águias. Algo que Pinto da Costa tem dificuldade em entender."Isso é quem acha que o futebol é uma guerra e eu não vejo o futebol assim. Dentro do campo todos têm que dar o máximo para vencer, mas cá fora as pessoas têm de se entender. Um dos grandes amigos meus que neste momento sinto a falta foi o Fernando Martins, foi presidente do Benfica, foi um grande presidente, que infelizmente não está connosco. Não tem a ver com o Benfica, através da nossa presidência criámos uma amizade que ficou para muito além dele ter deixado o Benfica, foi até à morte dele. Ele foi primeiro, mas até ao seu desaparecimento todos os anos me convidava para ir aos anos dele e eu estava lá sempre. Isso não tem nada a ver. Se surgir um indivíduo que não gosta de mim, paciência, o problema é dele, não estou preocupado com isso. Não misturo pessoas com clubes", referiu, a