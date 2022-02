Pinto da Costa fala em "caminho impressionante" na Liga mas diz que "há muito para jogar"

Pinto da Costa enalteceu o percurso "impressionante no campeonato" da equipa de futebol do FC Porto mas garantiu que, apesar do mesmo, nada ainda está ganho."Como bem disse o Sérgio Conceição, esta marca só será importante se nos ajudar a conquistar títulos, e até ao fim da época ainda há muito para jogar", vincou na crónica mensal na revista 'Dragões', onde recordou os malogrados Rolando, Lima Pereira e Maria Amélia Canossa."Desde que escrevi a minha última crónica, há um mês, o FC Porto passou por vários momentos felizes, mas também teve de lidar com perdas que não é possível reparar. O principal motivo da nossa alegria é o momento desportivo das nossas equipas. No caso do futebol, prosseguimos um caminho impressionante no campeonato, que já vai em 16 vitórias consecutivas. Como bem disse o Sérgio Conceição, esta marca só será importante se nos ajudar a conquistar títulos, e até ao fim da época ainda há muito para jogar. Sabemos que teremos de enfrentar adversários de valor em todas as competições, mas não tenho qualquer dúvida que a qualidade com que se trabalha neste clube deixa-nos sempre mais perto de ganhar do que de perder. O meu optimismo é reforçado pela forma como os nossos adeptos têm apoiado a equipa em todas as circunstâncias, seja no Dragão ou em qualquer outro estádio, com uma paixão e uma entrega que são insuperáveis. Esta postura da generalidade dos portistas também nos deixa mais perto de ganhar do que de perder.Tenho a certeza de que os nossos símbolos que nos deixaram nas últimas semanas continuam muito orgulhosos do clube que serviram com brilho e que amaram durante toda a vida. O FC Porto é muito grande porque teve o privilégio de contar no campo com figuras como o Rolando e o Lima Pereira. Curiosamente, viveram épocas desportivas muito diferentes, uma em que não ganhávamos quase nada e outra em que ganhávamos quase tudo, mas ambos foram representantes inexcedíveis dos valores do clube – que são, no fundo, o cimento da nossa grandeza, independentemente dos resultados. A Maria Amélia Canossa simboliza outra forma importante de servir o FC Porto, dando voz a todos os que são aquilo que ela também foi desde criança: portistas. Continuaremos a escutá-la, acompanhá-la e homenageá-la de cada vez que o FC Porto entre em campo, onde os nossos heróis continuarão a lutar por nós com base nos princípios que ela, o Rolando e o Lima Pereira tão bem souberam viver."