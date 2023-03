Pinto da Costa: «Falta de investimento? Não é verdade»

Pinto da Costa garante que não houve falta de investimento do FC Porto para a presente temporada. O presidente dos dragões lembra as várias contratações que a SAD fez para o atual plantel e os valores envolvidos, mencionando os nomes de Grujic, Veron, David Carmo e Eustáquio."Não é verdade que tenha havido falta de investimento. Vou lembrar que este ano comprámos o Grujic por 10 milhões de euros, o Veron por 10, o David Carmo por 20, o Eustáquio e outros. Não houve falta de investimento", garantiu o líder portista, à entrada para a gala do jornal 'O Gaiense', antes de assegurar que qualquer reforço de orçamento que venha a ser feito para a próxima temporada nada terá que ver com as eleições que se avizinham."Isso foi uma imbecilidade. Só quem não me conhece e conhece a minha carreira…. Nunca fiz nenhuma contratação de treinadores ou jogadores para ganhar eleições. Só quem possa estar de má fé pode pensar assim. Não tenho preocupação das eleições, falta mais de um ano. Nem candidato sou porque não é tempo disso. Garanto que se vier a ser candidato não vou investir nenhum milhão a mais ou a menos do que é habitual. Estar a querer transformar possível entrada de milhões para ganhar eleições, só na cabeça de um pateta", atirou Pinto da Costa.