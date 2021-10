Pinto da Costa: «FC Porto paga mais de 40 milhões de euros por ano ao Estado em impostos»

Pinto da Costa admite que foi "agradável" ter apresentado um resultado líquido positivo de 33,4 milhões de euros, nas contas relativas ao exercício de 2020/21, que permitiu ao FC Porto sair da alçada do fairplay financeiro da UEFA. No entanto, o cinto continuará apertado no que toca a um eventual ataque ao mercado de transferências. Palavra do presidente.





"Não, neste momento não nos permite [atacar o mercado], porque uma coisa é a situação financeira e outra a tesouraria. Não podemos esquecer que tivemos um prejuízo, nesta pandemia, de 27 milhões de euros por época, que criou mossa e deixou muitas dificuldades. Também não podemos esquecer que quase um terço do nosso orçamento é para impostos. Desde os atletas, que pagam imenso, até tudo aquilo que mexe, o FC Porto paga mais de 40 milhões de euros de impostos por ano para o Estado. Isso, com zero ajudas do Governo, cria muitas dificuldades ao FC Porto e aos clubes em geral, mas vamos lutando, vamos procurando resolver os nossos compromissos", assegurou Pinto da Costa, prosseguindo de língua afiada."Continuamos a viver situações quase caricatas, como pagar 23% para ir ao futebol para, depois, o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] poder dar 'shows' e receber as equipas quando ganham, mas nas touradas e espectáculos pornográficos pagam 6%. Isto é uma coisa incompreensível para mim, mas como quem nos governa tem naturalmente uma inteligência muito superior à nossa compreenderá, embora nunca tenham explicado", afirmou o presidente portista, em entrevista à TSF, concedida esta quarta-feira.