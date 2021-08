Pinto da Costa: «Felizmente Bruno Paixão já deixou a arbitragem»

Passando em revista o ano de 2019, na série documental 'Ironias do Destino', no Porto Canal, Pinto da Costa teceu duras críticas à arbitragem, que no seu entender teve influência na decisão do campeonato, que acabou por cair para o lado do Benfica. O presidente do FC Porto apontou o dedo concretamente a Bruno Paixão e Hugo Miguel, pelas suas atuações no Feirense-Benfica e Rio Ave-Benfica, respetivamente.





"No que diz respeito à arbitragem, foi uma época para esquecer. Ficou célebre por causa das histórias dos emails, em que os árbitros eram tratados por padres, e houve dois jogos particularmente que influenciaram o campeonato, que foi uma visita do Benfica à Vila da Feira, em que o VAR foi Bruno Paixão, que felizmente já deixou a arbitragem, e que teve influência direta no jogo, e depois um jogo no Rio Ave dirigido por Hugo Miguel, que também foi mau demais. O Benfica venceu, houve um penálti que toda a comunicação referiu e a televisão mostrou a favor do Rio Ave, que não foi marcado, e na sequência dessa jogada, em fora-de-jogo que também todos puderam comprovar, o Benfica marcou e assim venceu o jogo. Foram momentos infelizes da arbitragem que tiveram uma influência decisiva", destacou o presidente do FC Porto.Questionado sobre a polémica em que está constantemente envolvida a arbitragem, Pinto da Costa considerou que se trata de uma situação promovida por pessoas que "não sabem falar de futebol"."Polémica vai haver sempre. Enquanto houver sobretudo aqueles programas dos cartilheiros que algumas televisões têm, em que eles não sabem falar de mais nada, não sabem falar de futebol, não sabem falar do lado positivo, se não houver casos eles inventam-nos", acrescentou o líder dos dragões, para rematar com um elogio à campanha da equipa na Champions de 2018/2019."A nossa equipa estava bem, fez uma boa época, chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e curiosamente aconteceu o mesmo que este ano, fomos eliminados pelo campeão europeu, este ano pelo Chelsea, naquele ano pelo Liverpool, que era a melhor equipa. Fomos eliminados com naturalidade, mas dando muita luta. Foi uma época positiva", concluiu o presidente.