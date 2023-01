Pinto da Costa: «Foi pena só o envio daqueles very lights ou lá o que é...»

Pinto da Costa comentou as incidências do clássico com o Sporting que sorriu ao FC Porto (2-0) na final da Allianz Cup, garantindo que valoriza o triunfo num troféu que escapava ao museu dos dragões."Sim, em todos os troféus nós lutamos com respeito pelo adversário mas para tentar ganhar", começou por dizer, à SIC Notícias, garantindo que não houve problemas de maior no encontro."Foi um jogo tranquilo. Foi pena só o envio daqueles very lights ou lá o que é que poderiam ter tido consequências graves. Felizmente, parece que não", reiterou.