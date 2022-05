Pinto da Costa: «Foram 40 anos de muitas canseiras e trabalhos, mas de vitórias e alegrias»

"Compreenderão que me é muito difícil neste momento dirigir-me a vós, pois fui convidado para vir homenagear os campeões de Viena e acabo por receber mais prendas do que se estivéssemos no Natal. Queria começar por recordar uns versos que ainda há dias citei no museu, de Fernando Pessoa. Isto poderá resumir o meu pensamento de há 40 anos, quando aqui em Vila da Feira foi lançado um movimento para encontrar uma nova direção e foi com esse espírito que eu em cima da meta aceitei ser candidato à presidência do FC Porto", começou por lembrar, analisando depois os 40 anos. Pinto da Costa marcou presença no Centro Luso-Venezolano, esta sexta-feira, num jantar que serviu, para além de assinalar os 40 anos da presidência, homenagear os vencedores da Taça dos Campeões Europeus, em 1987. No final, o presidente discursou e passou em revista estas quatro décadas, dirigindo sentidas palavras aos vencedores."Compreenderão que me é muito difícil neste momento dirigir-me a vós, pois fui convidado para vir homenagear os campeões de Viena e acabo por receber mais prendas do que se estivéssemos no Natal. Queria começar por recordar uns versos que ainda há dias citei no museu, de Fernando Pessoa. Isto poderá resumir o meu pensamento de há 40 anos, quando aqui em Vila da Feira foi lançado um movimento para encontrar uma nova direção e foi com esse espírito que eu em cima da meta aceitei ser candidato à presidência do FC Porto", começou por lembrar, analisando depois os 40 anos.

"Foram 40 anos de muitas canseiras e muitos trabalhos, mas 40 anos de muitas vitórias e muitas alegrias. E como foram possíveis? Fundamentalmente no que me diz respeito é que mesmo que não sendo nada, eu tinha em mim todos os sonhos do mundo e com o incitamento que recebi sonhei que o FC Porto haveria de um dia ser aquilo que é hoje. O meu mérito foi apenas em todas as situações escolher o que melhor havia para o FC Porto", apontou.



O presidente do FC Porto lembrou ainda os anos difíceis que os dragões passaram recentemente e agradeceu a quem nunca virou costas à luta. "Sinto-me profundamente feliz não por estarmos aqui, mas recordar que há quatro anos, após quatro anos de insucesso, vocês estiveram aqui comigo. E foi esse incitamento que me motivou a continuar a lutar e a fazer cumprir a promessa de que voltássemos aqui campeões. Estamos aqui hoje campeões e estamos aqui hoje a recordar os grandes campeões de Viena. Quase todos presentes, a demonstrar que mesmo a vida tendo-os levado para caminhos diferentes, no seu coração está essa noite histórica, essa alegria infinita, esse ponto de viragem no FC Porto. Permitam-me que peça uma grande salva de palmas para o timoneiro desta maravilhosa equipa, que foi o Artur Jorge", referiu, falando depois mais concretamente da vitória em Viena.



"Lembro-me que quando sonhei que havíamos de chegar a Viena, tinha feito no meu programa de 1982 que queríamos apenas estar numa final europeia. O meu amigo Fernando Pimentel dizia-me para retirar, que era impossível… Mas isso, como o rebaixamento das Antas, disse-lhe que era possível, que tudo era possível. Tinha razão. Foi possível, pois encontramos um timoneiro como o Artur Jorge. Toda a gente ficou espantada pela escolha, como a escolha destes homens que nos levaram ao ponto mais alto da história desportiva do FC Porto", concluiu.