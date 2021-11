À margem de "A chama do nosso dragão", livro que será lançado na próxima quinta-feira, Pinto da Costa concedeu alguma declarações à Notícias Magazine, que foram publicadas este domingo, nas quais lança novo ataque à classe política e à Federação Portuguesa de Futebol, a propósito da escolha do Estádio da Luz, em Lisboa, para os jogos decisivos da Seleção Nacional."Vi escrito em vários jornais que a ‘final’ com a Sérvia ia ser disputada no estádio-talismã da Seleção, o Estádio da Luz. Eu acho é que é o talismã dos adversários da Seleção", frisou o presidente, lembrando, por exemplo a derrota com a Grécia, na final do Euro'2004. "Mas para os senhores de Lisboa e da Federação a Luz é que é talismã. Não admitem que um jogo como aquele que se disputou recentemente com a Sérvia pudesse ser no Dragão. Porque fica mais perto para o primeiro-ministro, para o presidente da República, para o ministro da Educação. Ir ao Porto dá muito trabalho", acrescentou.Questionado sobre se queria que o jogo com a Sérvia tivesse sido disputado no Dragão, Pinto da Costa garantiu: "É evidente que sim. E aqui ganhávamos. Este é que é o talismã".