Pinto da Costa: «Gostava muito que o Rui Costa tivesse sucesso»

No final do jantar alusivo aos 40 anos de presidência, em Gondomar, Pinto da Costa falou à comunicação social e foi questionado com a saída de Luís Filipe Vieira do Benfica e entrada de Rui Costa na presidência das águias."Não me diz respeito. Mesmo tendo uma boa relação com Rui Costa, conheço-o há dezenas de anos e mesmo na fase mais agressiva com o Benfica sempre nos cumprimentámos. Mas é um assunto que não me diz respeito, os benfiquistas escolheram o Rui Costa. Pessoalmente, gostava muito que o Rui Costa tivesse sucesso, que não ganhasse ao FC Porto, mas que tivesse sucesso porque é um homem do futebol e um símbolo do Benfica", disse Pinto da Costa.