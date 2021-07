Pinto da Costa: «Governo é dos grandes contribuintes para a emigração dos futebolistas»

Foi a 2010/11, época em que o FC Porto conquistou campeonato, Liga Europa, Taça de Portugal e Supertaça, que Pinto da Costa recuou no episódio desta sexta-feira da série 'Ironias do Destino'.





Os dragões de André Villas-Boas tinham ao serviço jogadores de elite, como Falcão, Moutinho, James ou Hulk, mas o presidente já sabia que os havia de perder."Quando vêm jogadores como vieram nessa altura, era inevitável que tinham de sair, porque há clubes com outro potencial e há países em que a carga fiscal é muito menor do que a nossa. Para manter um jogador desses... Toda a gente sabe que esses contratos é tudo 'net', é a palava que os jogadores aprendem logo nos sub-0 e nos sub-2", afirmou e riu o presidente.E prosseguiu: "Quem tem de pagar impostos é o clube. Em Portugal, se um jogador ganhar 100, o clube paga 220, quando há países em que, para ganhar 100, o clube gasta 140. É uma grande desvantagem e o governo português é um dos grandes contribuintes para a emigração dos jogadores de futebol, porque os clubes têm grande dificuldade em segurar esses jogadores."De qualquer forma, Pinto da Costa não dá a guerra por perdida. A experiência de 39 anos na presidência do FC Porto indica-lhe o ciclo natural: "Há que estar atento ao mercado e refazer a equipa. Tínhamos grandes jogadores nessa equipa como temos agora. O Uribe, o Díaz, o Corona... são jogadores que vieram depois dessa geração e hoje estão no topo. A seguir a esses, virão outros."