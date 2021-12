Pinto da Costa homenageou a equipa de hóquei em patins: «Era um título que faltava ao FC Porto»

A Taça Intercontinental de Hóquei em Patins já está no Museu FC Porto#FCPortoHóquei #FCPortoSports pic.twitter.com/FIvMVKX5RS — FC Porto (@FCPorto) December 21, 2021

Pinto da Costa recebeu a equipa de hóquei em patins do FC Porto, que foi ao museu do clube entregar a Taça Intercontinental conquistada no domingo, frente ao Sporting. O presidente dos dragões agradeceu a vitória e destacou a importância do triunfo, já que era um troféu que faltava ao FC Porto."Um agradecimento aos campeões por terem enriquecido este museu de uma forma brilhante, era um título que faltava ao FC Porto. Há muito lutávamos por ele e com brilhantismo, na casa do adversário, conseguimos consumar esse desejo de todos, trazendo a taça para o museu. Felicito-os a todos com um grande abraço, mas não posso deixar de referir o Eurico Pinto, que há vários anos, dando sequência a uma dinastia no hóquei em patins, tem sido um colaborador fantástico, extraordinário, é o grande obreiro de tudo aquilo que se vai fazendo no hóquei em patins. Como adepto e presidente do FC Porto, qualquer vitória me enche de alegria, mas compreenderão que para mim o hóquei em patins é especial, porque foi, ainda nenhum de vocês era vivo, o primeiro cargo que ocupei no FC Porto, em 1962. Para além de gostar imenso de hóquei, tenho um sempre um carinho muito especial por esta modalidade, que foi onde me iniciei na minha atividade desportiva", começou por referir Pinto da Costa, num discurso transmitido pelo Porto Canal."Tive oportunidade de assistir à assinatura do contrato do vosso treinador, o senhor Ricardo [Ares], foi quase que uma bênção, porque naquele momento fizemos um desejo, que era conquistar esta taça, e realmente esta taça está aqui, mesmo um bocadinho empenada [risos], mas vai ficar direitinha, porque é sinal que as comemorações foram muitas, pela forma como todos viveram esta vitória. Um grande abraço a todos, conseguiram, na casa do adversário, trazer a taça que eles tanto queriam e usando para isso de todos os subterfúgios possíveis e imagináveis. Estamos muito felizes, e naturalmente que em nome do FC Porto quero dizer-vos que vocês ficaram na história do FC Porto. Foi a primeira vez que conquistámos este título, o que vos desejo é as maiores felicidades e que no final da época nos voltemos a encontrar aqui no nosso museu, será bom sinal para todos, será sinal de que são os melhores. Muito obrigado e muitos parabéns a todos", rematou o presidente, aplaudido por toda a equipa, técnicos e staff do hóquei em patins.