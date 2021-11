Pinto da Costa homenageou Pepe: «Há-de ter, pelo menos, a camisola 250»

Pinto da Costa entregou a Pepe uma camisola do FC Porto com o número 200 nas costas, ou seja, as presenças do jogador pelos dragões. O presidente aproveitou para elogiar o caráter do central e manifestou o desejo de o ver vestir a camisola do clube por muito mais tempo."O Pepe merece todas as homenagens, é um jogador exemplar, daqueles que dá tudo até ao último minuto. Não é o final da carreira, há-de ter a camisola, pelo menos, 250. O Pepe transmite a todos um espírito e uma forma de estar dentro e fora do campo exemplar, ele, como todos, é merecedor do apoio dos nossos adeptos", referiu o líder portista, em declarações ao Porto Canal.