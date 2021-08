Pinto da Costa partiu para o ataque após a contratação de Wendell. Sem identificar o alvo mas deixando entender que era o Benfica - emblema que também estava interessado no jogador - o presidente portista disse mesmo que "até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver".





"Compreendo que toda a gente pode querer fazer um negócio, mas há limites para se compreender. Quando um negócio já está feito, não vale tudo para tentar impedir que qualquer negócio seja feito", afirmou Pinto da Costa ao site dos dragões, deixando elogios ao mais recente reforço e aos envolvidos na transferência: "Estou satisfeito, não só pelas referências que temos em termos futebolísticos do seu valor, mas pela sua maneira de ser. Tive o prazer de lidar com homens com "H grande" durante este processo.""Era um jogador de quem tínhamos ótimas referências, estava há muito tempo referenciado e aprovado pelos nossos técnicos, portanto fizemos um trabalho tranquilo para que o seu ingresso no FC Porto fosse uma realidade. Quero mostrar a minha satisfação porque acompanhei o processo e, até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver, como se costuma dizer, para tentar estragar o negócio, de modo que quero realçar a vontade que o Wendell demonstrou em preferir o FC Porto a outro clube e salientar a maneira exemplar e de cumprimento da palavra dada ao FC Porto dos seus empresários, que foram realmente um exemplo que toda a gente devia seguir. Compreendo que toda a gente pode querer fazer um negócio, mas há limites para se compreender. Quando um negócio já está feito, não vale tudo para tentar impedir que qualquer negócio seja feito. Este fizemo-lo por vontade própria, mas fizemo-lo também porque o jogador e os seus empresários foram pessoas de palavra, de grande caráter e é disso que o FC Porto precisa cada vez mais. Estou satisfeito, não só pelas referências que temos em termos futebolísticos do seu valor, mas pela sua maneira de ser. Tive o prazer de lidar com homens com "H grande" durante este processo".