Pinto da Costa inaugura Casa do FC Porto de Viseu

Pinto da Costa estará presente na inauguração da Casa do FC Porto de Viseu, marcada para o dia 17 do próximo mês de junho. Primeiro, mas nesse mesmo dia, o presidente portista será recebido na Câmara Municipal daquela localidade.Fundada em 2017, a Casa do FC Porto de Viseu tem agora novas infraestruturas e está pronta para receber o líder dos dragões. Recorde-se que, no passado mês de fevereiro, antes do jogo entre o Académico e o FC Porto, em Viseu, para a Taça de Portugal, o presidente da Casa, André Valente, falou com os responsáveis azuis e brancos com a esperança de acelerar o evento que foi agora marcado."Sabemos que temos de esperar e que há outras casas na mesma situação, mas queremos aproveitar este jogo para dizermos ao presidente e à restante direção que somos dinâmicos e estamos prontos para a inauguração. Que seja este ano", afirmou André Valente, na altura, em declarações a, vendo, agora, o sonho a tornar-se realidade.