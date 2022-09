Pinto da Costa indicou o "príncipe dos autarcas"... e não foi Rui Moreira

Ao longo do seu discurso na AF Porto, na noite desta quarta-feira, Pinto da Costa falou sobre várias figuras que consigo trabalharam ao longo dos anos. Entre as personalidades destacadas esteve Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da CM Gaia e da Área Metropolitana do Porto, que, presente na sala, foi alvo de largos elogios. As palavras ganham especial importância à luz do que têm sido as polémicas protagonizadas por Rui Moreira, presidente da CM Porto, nas redes sociais relativamente ao FC Porto."O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia [Eduardo Vítor Rodrigues] é um amigo e um exemplo do que é ser autarca. É o príncipe dos autarcas. Fico-lhe muito grato pelo que tem feito pelo Porto, pela Área Metropolitana do Porto, de que é presidente. Por sua iniciativa sou também um cidadão de Gaia, o que muito me orgulha", referiu o dirigente azul e branco.