Pinto da Costa infetado com Covid-19, avança o Correio da Manhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pinto da Costa acusou positivo à Covid-19. De acordo com o Correio da Manhã, o presidente do FC Porto está com "sintomas ligeiros".





O líder dos dragões foi visto publicamente pela última vez no Bessa, no dérbi de domingo, jogo esse que Taremi falhou precisamente por ter recebido, no balneário, um resultado positivo a um teste PCR.

Pinto da Costa cumpre, agora, o período de isolamento obrigatório, pelo que não estará presente no Estádio do Dragão, na noite desta quinta-feira, para assistir ao Portugal-Turquia. Recorde-se que, pelo mesmo motivo, Pepe não será opção para Fernando Santos neste duelo de apuramento para o Mundial'2022.