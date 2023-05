Pinto da Costa insultado

Enquanto Fábio Veríssimo consultou as imagens do lance que resultou no terceiro penálti do jogo para o FC Porto, Pinto da Costa foi alvo da ira dos adeptos do Famalicão. Sentado na tribuna ao lado de Miguel Ribeiro, líder dos minhotos, o presidente dos dragões acabou insultado por meia dúzia de adeptos famalicenses que se encontravam na bancada abaixo.

O episódio durou alguns instantes, tendo terminado após a aproximação de alguns elementos da PSP. Antes disso, durante o intervalo, Pinto da Costa esteve bem disposto e aceitou tirar fotografias com jovens adeptos do Famalicão.