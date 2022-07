Pinto da Costa ironiza rivais: «Gostam de disputar títulos de campeão do mercado e da 'silly season'»

Pinto da Costa visou uma vez mais os rivais da capital no seu artigo de opinião na revista Dragões. O presidente do FC Porto lembrou que, ao contrário do clube que preside, que só se interessa pela conquista de "troféus atribuídos por instituições oficiais", Benfica e Sporting disputam os títulos de "campeão do mercado e da 'silly season'."Nas últimas semanas tenho-me espantado com algumas notícias e com o que me mostram que tem sido dito na comunicação social. Mesmo sendo mentira, um clube celebrou o recorde de assistência num treino de futebol. O mesmo clube, algum tempo antes, tinha comemorado com troféus de cartolina a derrota em duas finais internacionais. E um vizinho desse clube, há dias, chegou mesmo a anunciar que tinha vendido muitos lugares anuais e que esse era o 'primeiro troféu da época'. Há outros títulos que esse clubes gostam de disputar: o de campeão do mercado e da 'silly season', por exemplo, que está muito dependente, na verdade, do de campeão na distribuição de paineleiros pela comunicação social de Lisboa", escreveu o líder dos dragões, defendendo, depois, a posição do FC Porto na luta pelos títulos."No FC Porto isso não existe. Para nós só há um tipo de troféus: aqueles que guardamos no museu, feitos de metal, atribuídos por instituições oficiais no final de competições a quem as ganha. Nós vivemos para ganhar títulos a sério. E, por isso, estamos muito felizes, porque em 2021/22, entre todos os campeonatos que disputámos, só não ganhámos um. Porque acabámos a época, com todo o mérito, a vencer o campeonato de hóquei em patins e a Taça da Europa de Clubes de bilhar. Nesta altura, já só olhamos para o que aí vem com a mesma ambição: continuar a encher o nosso museu. Estamos de volta para ganhar troféus a sério", rematou o presidente.