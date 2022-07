Pinto da Costa junta-se à equipa no Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O estágio do FC Porto no Algarve termina amanhã, mas não sem antes Pinto da Costa se juntar ao grupo de trabalho que prepara a temporada 2022/23. Mesmo que por pouco tempo, o presidente mantém a tradição de acompanhar a equipa nesta fase da preparação e assistirá ao jogo com o Portimonense.