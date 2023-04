Pinto da Costa juntou a sua primeira direção num almoço: «Quero alcançar sempre vitórias»

Pinto da Costa tomou posse pela primeira vez como presidente do FC Porto há precisamente 41 anos e, este domingo, juntou os elementos da sua primeira equipa diretiva para um almoço que assinalou a data.E foi para eles que dirigiu as primeiras palavras. "Tiveram muita importância, porque me acompanharam em tempos dificílimos do clube, estiveram sempre comigo e por isso tivemos esta iniciativa de nos juntarmos hoje. Infelizmente, alguns faleceram entretanto [Pôncio Monteiro, Armando Pimentel e Rui Baptista] e outros por motivos de doença não puderam estar cá, mas estão sempre presentes aqui connosco como o Ilídio Pinto e o Álvaro Pinto, que foi um dos impulsionadores da minha candidatura", começou por referir o líder dos azuis e brancos, em declarações divulgadas pelo site do clube."Antes de mais, queria evocar os que partiram, e aos que não podem estar e sei que gostariam muito quero mandar um grande abraço. Quero alcançar sempre vitórias quando uma equipa nossa, seja em que modalidade for, entrar em campo. É o caso do andebol, que vai à Luz, e do voleibol, em que de defrontamos o Sporting. Quero que vençam porque trabalhamos para isso. Ao longo destes 41 anos, tenho tido a felicidade de lidar com atletas fantásticos e treinadores formidáveis, por isso o objetivo de todos é alcançar vitórias e títulos", acrescentou Pinto da Costa, de 85 anos.Ao almoço estiveram presentes Óscar Freitas, Manuel Rola, Joaquim Carvalho, Raúl Peixoto, Óscar Cruz, Júlio Marques, José Carlos Mota, Resende Barbosa, Eduardo Poças e José Cunha.