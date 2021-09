Pinto da Costa lamenta o desaparecimento do Dragão de Honra Jorge Sampaio

O FC Porto e o seu presidente, Pinto da Costa, emitiram uma nota de pesar pela morte de Jorge Sampaio, nesta sexta-feira.





"Durante quase 30 anos, Jorge Sampaio desempenhou os mais importantes cargos políticos em Portugal. Em 1999, foi distinguido pelo FC Porto com o Dragão de Honra", lembraram os azuis e brancos na mensagem publicada no site oficial.E, de seguida, veio a reação de Pinto da Costa ao falecimento do antigo Presidente da República."Em primeiro lugar, lamento o desaparecimento de tão ilustre personalidade, que teve uma vida notável ao serviço de Portugal. Lamento também a perda do homem junto dos seus familiares, nomeadamente a esposa Maria José Ritta, por quem tenho grande consideração e que é Dragão de Honra do FC Porto, tal como o falecido e já saudoso presidente Jorge Sampaio", começou por dizer, numa mensagens igualmente emitida pela FC Porto TV.Pinto da Costa prosseguiu assim: "Tenho as melhores recordações dele e lembro-me que nos acompanhou a Sevilha e viveu com grande entusiasmo o nosso sucesso na Taça UEFA. Lembro-me também da importância que teve naquele estúpido incidente que houve com Rui Rio, o presidente da Câmara Municipal do Porto na altura, e que nos ia tramando no projeto do Estádio do Dragão. A sua intervenção foi decisiva porque juntou os vários responsáveis e foi muito importante para que se reatasse o trabalho e para que hoje pudéssemos estar aqui no Estádio do Dragão a viver momentos fantásticos".A terminar, o líder dos dragões ainda acrescentou: "Recordo Jorge Sampaio com muita saudade e deixo os meus sentimentos à família, em particular a Maria José Ritta. É a lei da vida, mas a memória dele ficará para sempre junto de todos nós".