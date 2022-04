Pinto da Costa lança o repto: «Não podemos viver do passado, temos de aumentar o museu»

O dia zero. É desta forma que Pinto da Costa quer que o universo FC Porto encare o dia seguinte àquele em que se comemoram os 40 anos da sua presidência. Com o foco em novas conquistas, o líder dos dragões diz que o clube "não pode viver do passado" e que tem de "aumentar o museu"."Não podemos viver do passado ou destas taças. Temos de aumentar este museu cada vez mais. Hoje, é o dia zero. Temos de, daqui a um ano, ter ganho tantos campeonatos e taças como na média dos últimos 40 anos. Aí direi que valeu a pena o esforço dos 40 anos porque está lançado o espírito de conquista, de vitória e a vontade de fazer do FC Porto cada vez maior", apontou, no discurso final do jantar comemorativa das quatro décadas na liderança dos dragões.