Pinto da Costa lança temporada: as ambições, a avaliação da pré-época e a mensagem aos adeptos

O FC Porto está a poucos dias de iniciar oficialmente a temporada 2021/22, o que irá acontecer na receção ao Belenenses SAD, agendada para este domingo à tarde. Será o início de uma caminhada que Pinto da Costa, presidente dos dragões, espera desaguar na conquista do título de campeão.





"O que conta é o que está pela frente. É um tempo de sonhos, esperanças e expectativas altas. E no FC Porto só pensamos em vencer. Neste caso, em voltar a ser campeões nacionais, em continuar a protagonizar boas campanhas na Liga dos Campeões e em rechear o nosso magnífico museu com o máximo de troféus que for possível", afirmou o dirigente, na sua habitual página de opinião na revista 'Dragões'."O otimismo com que encaro a nova época baseia-se (não só, mas também) num período de preparação em que a equipa transmitiu sinais muito bons. As semanas de trabalho no Olival e no Algarve confirmaram que temos um excelente grupo, recheado de bons valores, que dá garantias para o presente e para o futuro e que é muito bem dirigido pela equipa técnica", prosseguiu Pinto da Costa.O líder máximo dos azuis e brancos terminou com uma mensagem dirigida aos adeptos, demonstrando grande satisfação com o confirmado regresso do público aos estádios. "É na casa de todos nós, o Estádio do Dragão, e em todos os campos deste país que os portistas mais anseiam estar neste momento. Felizmente e finalmente, isso já será possível a partir da primeira jornada deste campeonato. E esse é outro motivo para eu estar otimista. Dragões juntos são muito mais fortes", apontou.