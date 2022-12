Pinto da Costa lembra era Mourinho: a fera Derlei, o génio de Deco e o... 'calmante' Vítor Baía

Em entrevista a Rui Cerqueira, na edição especial do programa 'Vencedores como Sempre', no Porto Canal, intitulado 'Os Homens do Presidente', Pinto da Costa recordou a passagem de José Mourinho pelo FC Porto, altura em que conquistou, em épocas consecutivas, a Taça UEFA e a Liga dos Campeões."Jogávamos muito bem, mas tínhamos jogadores que faziam a diferença. Tínhamos um Vítor Baía, que foi considerado melhor guarda-redes da Europa, e dava uma tranquilidade… Eu sofria do coração, mas quando vinham aqueles cruzamentos já nem me afligia porque sabia que era tudo dele. Depois tínhamos o Deco, um jogador genial, ele tomava conta de qualquer jogo, tínhamos o Derlei que era um fera à solta, todos os outros eram bons jogadores, tínhamos sempre a confiança de que alguém havia de resolver o jogo, porque se não resolvesse, o Deco resolvia, fosse de um livre, fosse jogada individual. Todos tínhamos confiança", considerou o presidente."Eu acho que o Mourinho foi e é um dos grandes treinadores de sempre, mas é o que é muito por fruto dos anos que passou com o Bobby Robson. Lembro-me que o Mourinho, quando veio, revolucionou o nosso futebol. Era a transição, transição, transição… E as equipas eram apanhadas por essa nova transição que teve origem no Bobby Robson, que também dizia transição, transição, transição… E o Mourinho implantou esse espírito numa nova geração de jogadores e conseguiu dar uma confiança à equipa que a levava a vencer", acrescentou Pinto da Costa.