Pinto da Costa lembra Pedroto e elogia Conceição: «Um espírito de paixão»

No discurso de balanço aos 40 anos de presidência, Pinto da Costa aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os treinadores que lhe passaram pelas mãos. De Pedroto a Conceição, a quem deixou elogios, o líder portista deixou uma palavra de gratidão a todos."Hoje estou aqui e tive a oportunidade de, durante 40 anos, ajudar o FC Porto a ter muitas conquistas por tive a felicidade, desde a primeira hora, de encontrar pessoas excecionais. Sou o presidente mais titulado do mundo poque tive em todos os sectores gente de grande qualidade e porque apreendeu a grande paixão e objetivo do FC Porto: ser o melhor e vencer, sempre sem desanimar. Começámos em 1982 com o apoio de muita gente e tive a felicidade de poder fazer regressar o grande treinador e grande amigo José Maria Pedroto", começou por dizer, prosseguindo."Aí nasceu uma nova era para o futebol. Aí nasceu o espírito de conquista e perder o medo de atravessar a ponte. Foram momentos inesquecíveis. E na figura de Pedroto queria agradecer publicamente a todos os treinadores que ao longo destes 40 anos tive a felicidade de ter como treinadores do nosso clube. Todos deram o seu melhor. Uns mais felizes, outros menos. Muitos hoje meus amigos, outros menos, outros não gostando de mim. Mas a todos quero deixar palavra de grande gratidão e palavra de saudade para os que partiram: Bobby Robson, Ivic e Carlos Alberto Silva. Até que chegados aos 40 anos temos a oportunidade de ter não um Pedroto, mas um treinador que é, à sua imagem, o que se pretende no FC Porto. Um espírito de paixão, de querer ganhar sempre, de não estar contente com o que se tem. Por isso, de Pedroto a Conceição, queria envolver todos num abraço de agradecimento", apontou.