No discurso de encerramento da gala Dragões de Ouro, Pinto da Costa não esquece o amigo e companheiro Reinaldo Teles. O presidente do FC Porto, já depois de percorrer todos os galardoados da lista, deixou para o fim uma figura que o acompanhou durante largos anos nos comandos do destino do clube, lembrando-o num tom emocionado."O nosso querido Reinaldo Teles. Não preciso de falar dele, nem tenho condições para isso. É o amigo que todos gostamos de ter. É o amigo que todos nós que não tenhamos gostaríamos de ter. Só te dizer Maria João, só te queria dizer Reinaldo, que o vosso pai teve duas paixões verdadeiras: o FC Porto, vocês e a vossa mãe, a Dona Lurdes", disse, dirigindo-se a Maria João Silva e Reinaldo Pinheiro, filhos do antigo dirigente.