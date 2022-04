Pinto da Costa: «Líder? Eu considero-me o responsável número 1»

O FC Porto vai assinalar os 40 anos da presidência de Pinto da Costa, entre outras iniciativas, com um programa especial da série documental 'Ironias do Destino'. Num novo trecho que o clube antecipou nas suas redes sociais, Pinto da Costa respondeu à pergunta: considera-se um líder?"Eu considero-me o responsável número 1, agora líder… Líder é ali o restaurante da Alameda", afirmou o presidente do FC Porto, em referência a um estabelecimento do qual o próprio é frequentador conhecido.Sobre o muito tempo que passa no FC Porto e as pessoas que com ele e com o clube colaboram, Pinto da Costa regozijou-se pela felicidade de quem, sendo adepto dos Dragões, pode trabalhar no clube. "No FC Porto as pessoas, a todos os níveis, trabalham como estando no seu emprego, no seu trabalho, mas todas elas acabam por sentir paixão por aquilo que fazem. É um privilégio poder trabalhar num sítio onde nos sentimos felizes e onde gostamos de estar", refeiru.