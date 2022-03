Pinto da Costa liderou comitiva do FC Porto que viajou de avião para Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa do FC Porto já se encontra em Lisboa, onde vai estagiar até próximo da hora do jogo frente ao Sporting, agendado para amanhã, às 20h45, no Estádio de Alvalade, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Pinto da Costa liderou a comitiva que desta vez viajou de avião, de forma a reduzir o desgaste dos jogadores, numa altura em que a sobrecarga de jogos é evidente.Para este jogo, Sérgio Conceição convocou 25 jogadores. Os eleitos foram Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Rúben Semedo, Pepe, Zaidu, Mbemba, João Mário, Uribe, Vitinha, Bruno Costa, Fábio Vieira, Grujic, Otávio, Eustáquio, Pepê, Gonçalo Borges, Francisco Conceição, Galeno, Taremi, Evanilson e Toni Martínez.De fora ficaram apenas Francisco Meixedo, Fernando Andrade e Wilson Manafá, este a recuperar de lesão.