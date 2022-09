Pinto da Costa marca posição: «Fim de ciclo? Estou aqui para lutar»

Pinto da Costa deixou esta quarta-feira uma forte mensagem a eventuais candidatos às eleições do FC Porto, previstas para 2024. À margem de uma distinção da AF Porto, o líder azul e branco foi claro."Não é preciso lembrar as campanhas que fazem contra mim o que é um orgulho, pois quer dizer que ainda posso ajudar o FC Porto. Enquanto sentir a confiança dos sócios do FC Porto como já senti em 15 eleições, eu continuarei no meu posto, continuarei a liderar o FC Porto com a confiança dos associados e a ajuda da direção e administração do FC Porto. Quantos de vós já não ouviram falar de que estamos num fim de ciclo. Mas fim de ciclo de quê? De ganhar. As últimas três provas nacionais de futebol foram ganhas pelo FC Porto. Vamos em breve apresentar resultados positivos de alguns milhões de euros. Naturalmente assumo todas as responsabilidades pelo que não estiver bem feito. Agora, fim de ciclo? Estão enganados. Estou aqui para lutar pelo FC Porto, doa a quem doer. Quando eu sentir que algum ciclo está a acabar, faço como fiz recentemente. Quando estivemos quatro anos sem ganhar, nem uma Taça da Liga, nem uma Taça de Portugal, foi aí que tive de impor as mudanças necessárias no FC Porto. Foi aí que decidi contra a vontade de muitos mas com o apoio da minha direção e administração que contratei o Sérgio Conceição para retomar o caminho das vitórias. Foi aí que fiz as mudanças no departamento de futebol para partirmos para um ciclo de vitórias como são os oito títulos conquistados desde então", afirmou.Num outro momento, Pinto da Costa versou sobre o mesmo tema, lembrando que o seu atual mandato se estende ainda por mais algum tempo: "Passados 40 anos ainda cá estou. Fazendo coisas boas, menos boas, quiçá algumas más, nunca deixei de agir por medo e em prol do FC Porto. Quero garantir, que enquanto ainda aqui estiver, e ainda tenho, que para alguns se lembrem, mais de ano e meio de mandato, continuarei a agir da mesma maneira, sempre em defesa do FC Porto."