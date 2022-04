Pinto da Costa: «Muita satisfação por ver que estão comigo ao final de 40 anos»

Pinto da Costa foi o protagonista de um jantar em Gondomar, organizado pela Comissão de apoio à recandidatura do presidente do FC Porto. Em declarações a, o líder máximo dos dragões falou do significado deste dia."Rever o passado, era impensável quando há 40 anos tomei posse, era impensável para mim, para toda a gente que pudesse estar tanto tempo à frente do FC Porto, mas estou, não por porque tenha dado algum de Estado, mas por sucessivas eleições em que os sócios me escolheram para o lugar, por isso tenho um sentimento de muita satisfação por ver a euforia das pessoas, por ver que estão comigo ao final de 40 anos, mas também com alguma saudade por aqueles que durante estes 40 anos que partilharam muita coisa boa comigo e que já não estão cá", apontou Pinto da Costa.Questionado sobre o que lhe falta depois de 40 anos na liderança dos azuis e brancos, o dirigente respondeu assim: "Ter juízo e ir embora (risos). O objetivo imediato é o centro de estágio que eu queria deixar, se não pronto, pelo menos em estado de quase pronto antes de sair, e vou deixar até ao final do mandato." E depois de 2024? "Não sei o que vai acontecer amanhã, quanto mais em 2024...", rematou.