Pinto da Costa na festa do voleibol feminino

Pinto da Costa marcou presença no jogo que permitiu à equipa de voleibol feminino da AJM/FC Porto conquistar o tricampeonato nacional, depois de uma vitória por 3-0 frente ao Sporting, no terceiro encontro da final. Antes do jogo, o presidente esteve junto da equipa a manifestar o seu apoio, tendo conversado com a capitã Joana Resende.





Depois de assistir ao encontro na tribuna presidencial, no final, Pinto da Costa vibrou com mais uma conquista para o seu já vasto palmarés.