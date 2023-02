Pinto da Costa na inauguração de novo hotel na antiga sede: «Toda a vida do FC Porto passou por aqui»

A antiga sede do FC Porto, localizada junto à Câmara Municipal do Porto, dá agora vida a um hotel de charme, de seu nome Axis Porto Club, um espaço que pretende celebrar a ligação entre o clube e a cidade. O novo conceito foi inaugurado esta quinta-feira, num evento que contou com a presença de Pinto da Costa, presidente dos dragões, e Vítor Silva, do grupo Axis.Na cerimónia, o líder dos azuis e brancos revelou-se feliz e emocionado. "É uma grande alegria e é apenas possível hoje concretizarmos pela grande colaboração que existiu do grupo Axis, com o doutor Vítor Silva, filhos e genro, a darem o melhor para estarmos aqui. Estou muito feliz. Vinha a recordar com o dr. Vítor Silva que há 60 anos entrei pela primeira vez neste prédio como chefe da secção de hóquei em patins e durante dezenas de anos, até irmos para o novo estádio, sempre aqui diariamente vinha depois de sair do Banco Português do Atlântico, onde trabalhava. Mais tarde, quando fui diretor, diariamente me deslocava aqui. Compreenderão que é com grande emoção que vejo um prédio que estava, não digo em decadência, mas a náo ser utlilizado, ter utilização em favor da cidade, ter o nome do FC Porto evidenciado, ver o requinte de ter poema 'Aleluia' de Pedro Homem de Melo, que o fez para exaltar as qualidades do FC Porto. Está tudo com toque azul e branco e de uma ligação grande da cidade ao FC Portoe vice-versa", disse Pinto da Costa, prosseguindo."Vi uma coisa interessante: é que não há Porto sem FC Porto nem FC Porto sem Porto. Entre as duas, cidade e clube, tem de haver identificação total para bem de todos os portuenses que gostam da cidade e do FC Porto. Queria agadecer a contribuição. Para todos os portistas vai deixar emoção. Era aqui que se vendiam bilhetes, era aqui se inscreviam sócios. Toda a vida do FC Porto passou por este prédio. Obrigado e as maiores felicidades. Vai ser uma parceria de sucesso", referiu.