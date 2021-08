Pinto da Costa: «Nakajima meteu na cabeça que não podia sair de casa»

No episódio de hoje da série documental 'Ironias do Destino', no Porto Canal, Pinto da Costa passou em revista o ano de 2020 e recordou os problemas que o FC Porto sentiu para enfrentar o início da pandemia. Motivar os jogadores foi um desafio, mas nem todos colaboraram, como foi o caso de Shoya Nakajima.





"Foi muito difícil manter os jogadores estimulados para trabalhar como se estivessem em competição, porque o mais pequeno desvio ou desinteresse poderia refletir-se quando regressassem ao trabalho. Felizmente conseguimos que quase todos correspondessem, só o Nakajima é que foi impossível, porque meteu na cabeça que não podia sair de casa e recusava-se a vir treinar e a fazer a vida normal, tanto é que acabou por sair do clube por essas razões. Foi difícil interromper o campeonato num momento em que a equipa estava bem, era quase necessário levar a mensagem de porta em porta, o estímulo, a motivação de que iríamos ser campeões, porque os campeonatos haviam de regressar, ao contrário do que aconteceu com outras modalidades", recordou o líder dos dragões.O presidente lamentou não só que as modalidades de pavilhão não tivessem sido retomadas, como não compreendeu que os estádios tivessem estado sem público durante tanto tempo."Ainda hoje as decisões que são tomadas são de tal forma estúpidas que ainda bem que a maioria das pessoas não as compreende, o que é sinal de que não são estúpidas, o que é muito bom para o país. Há decisões tomadas que ninguém compreende, mas o que havemos de fazer? Uma revolução? Já não há cravos…", rematou.