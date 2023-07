Pinto da Costa: «Não contratamos jogadores que Sérgio Conceição não aprecie»

Pinto da Costa sublinhou a disposição de Fran Navarro, primeiro reforço do FC Porto para 2023/24 , "a lutar e a dar tudo pelo FC Porto". Após a oficialização do contrato, o presidente dos dragões garantiu que o ponta de lança chega "por vontade do treinador" e enalteceu ainda o papel presidente do Gil Vicente no negócio."É um jogador em quem nós acreditamos. Acaba de firmar contrato por vontade também do nosso treinador. Não contratamos jogadores que ele não aprecie. Temos muita confiança e esperança nele. Será mais um dragão a partir deste momento, disposto a lutar e a dar tudo pelo FC Porto e nós a fazer tudo para que ele seja feliz no clube. Queria deixar uma referência especial, porque no futebol ainda há grandes homens e senhores de palavra. Isto que acabamos de realizar só está a ser possível porque o presidente do Gil Vicente e meu amigo, Francisco Dias, é um desses homens", afirmou o dirigente do FC Porto ao Porto Canal.Questionado sobre o que se poderá seguir no mercado dos azuis e brancos, Pinto da Costa foi claro: "Não dizemos o que se vai seguir ou não. Apresentamos aquilo que está feito. Falou-se muito do Fran há meses e só agora que foi concretizado é que falamos disso. Estamos satisfeitos e espero que ele se possa sentir feliz aqui e que possa festejar muita coisa connosco neste estádio", concluiu.