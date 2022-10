Fernando Gomes: «Não é provável que aconteça no FC Porto o que aconteceu no Sp. Braga»

O país futebolístico acordou segunda-feira com a notícia de que o Qatar Sports Investments passa a fazer parte da SAD do Sp. Braga , através da compra da participação do então acionista Olivedesportos. O grupo liderado por Nasser Al-Khelaifi ficou com 21,67 por cento do capital. Questionado sobre se no FC Porto poderia acontecer uma situação semelhante, Fernando Gomes respondeu que não é provável."Não é provável, não é fácil que aconteça no FC Porto o que aconteceu no Sp. Braga. O FC Porto tem uma maioria de 75 por cento das suas ações. Só por uma decisão do FC Porto, em assembleia geral, é que este valor poderia diminuir. É possível que alguém compre no mercado o restante das participações, que está dividido por vários pequenos acionistas, mas os 75 % do FC Porto não. O FC Porto tem maioria absoluta das ações e portanto não é nada provável que isso aconteça, a não ser que algum dia a administração assim o decida", disse o administrador da SAD do FC Porto para a área financeiraà margem da apresentação dos resultados do exercício 2021/22.Questionado sobre a redução dos custos com o pessoal, explicou: "Tem sobretudo a ver com prémios, sim. Vai ser muito difícil emagrecer a folha salarial de forma significativa. Não é fácil para o FC Porto, para qualquer clube efetivamente, baixar os custos com pessoal hoje em dia e manter equipas altamente competitivas."