Pinto da Costa: «Não estamos preocupados com eleições»

No final da Assembleia Geral desta noite, Pinto da Costa dirigiu-se aos sócios, não só para agradecer a presença na reunião magna e "pela confiança e apoio sentidos ao longo de 40 anos", como também para deixar uma mensagem em relação ao futuro."Há muito que fazer e trabalhar, por isso temos de pensar no futuro trabalhando no presente. Temos muitas lutas à nossa frente, milhões de impostos para pagar... Continuamos concentrados à volta da nossa bandeira e não estamos preocupados com eleições", apontou Pinto da Costa, de acordo com o site do FC Porto. Recorde-se que haverá eleições no FC Porto em 2024.O dirigente deixou ainda um último apelo aos sócios: "Ajudem o coração da cidade porque há cada vez mais gente a dormir nas ruas".