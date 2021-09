Pinto da Costa: «Não podemos estar a pensar em recandidaturas»

Pinto da Costa foi homenageado, na noite desta quinta-feira, em Gaia, pela Comissão de Apoio à Recandidatura, liderada por Fernando Cerqueira.





"Mário Gorgal disse que, em tempo oportuno, tratariam da minha recandidatura, mas tempo oportuno num mandato de quatro anos não é de certeza o final do primeiro ano. Não podemos estar a pensar em recandidaturas, mas sim em fazer o FC Porto mais forte, seguro, coeso e símbolo da nossa cidade, da nossa região e embaixador do nosso país. É esse o espírito que nos deve mover a todos e move a mim. Não quero estar, com uma prematura recandidatura, a dividir a massa associativa. Há pessoas que a anos de distância querem lançar candidaturas, mas não é o momento oportuno de o fazer, nem de ter comportamentos que podem dividir a massa associativa. Em tempo oportuno havemos de ver o que é melhor para o FC Porto", disse o presidente no discurso que fechou o convívio.E prosseguiu assim: "Contem comigo sempre, a toda a hora, todos os dias para estar ao serviço do FC Porto. Sem medo de nada, continuarei a lutar sempre pelo FC Porto, sempre a respeitar os nossos adversários e a querer a união da nossa massa associativa e dos adeptos do FC Porto. Todos temos a obrigação de pensar nos milhares de portistas que só encontram no FC Porto motivos para sorrir. Vamos procurar servir o FC Porto."No início, Pinto da Costa já tinha dito: "Os momentos que vivemos não são fáceis em nenhuma atividade, só para os laboratórios é bom, são os únicos que ganham com a pandemia. Para o FC Porto e clubes em geral, ainda hoje verificamos que é muito difícil, ainda tenho três anos de mandato, que espero levar a cabo até final, se Deus e os sócios do FC Porto o quiserem. Não são as dificuldades que me fazem recuar, esmorecer, penso sempre não em mim, mas nos que amam o FC Porto, aqueles que em todos os momentos me têm apoiado e quanto é importante a ação do FC Porto na vida das pessoas, aquelas que não têm motivos para sorrir, encontram no FC Porto motivos de felicidade. É por esses que vou continuar a lutar, para lhes dar as maiores alegrias."